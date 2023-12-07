«Барселона» хочет выкупить португальского защитника Жоау Канселу у «Манчестер Сити». На данный момент 29-летний футболист выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды.

Как утверждает журналист Фернандо Поло, каталонский клуб намерен выделить на покупку Канселу 15 миллионов евро. Сообщается, что боссы «Барселоны» не будут предлагать «горожан» большую сумму, если те откажутся отпускать игрока за 15 миллионов.

В текущем сезоне Канселу сыграл в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых трижды поразил ворота соперников и записал в свой актив две голевые передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.