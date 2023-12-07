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Джеймс — главная цель «Реала» на позицию крайнего защитника слухи

07 Декабря 2023 • 19:21 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
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09.12 18:15

Мадридский «Реал» активно следит за правым защитником «Челси» Рисом Джеймсом.

Как утверждает Relevo, Джеймс всегда был фаворитом в шорт-листе «сливочных», но проблема трансфера заключается в длительном трудовом договоре футболиста с лондонским клубом.

Отмечается, что «Реал» продолжает вести поиски крайнего защитника в Бундеслиге.

В текущем сезоне 23-летний Джеймс принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одной результативной передачей.

Действующий контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Джеймса составляет 55 миллионов евро.

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