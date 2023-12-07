​У Пальиньи спросили о возможном переходе в «Баварию»

В летнее трансферное окно полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью слухи активно связывали с «Баварией», но игрок не сменил клуб и, более того, продлил контракт. У 28-летнего португальца спросили, может ли он переехать в Мюнхен в январе.

«Бавария»? Это не забивает мне голову, я спокоен. Я не особо задумываюсь о том, что будет дальше. Это важный месяц для «Фулхэма» и для меня тоже. Всё, что должно произойти в январе, произойдёт», - слова Пальиньи приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

В 14 матчах сезона 2023/2024 Жоау Пальинья записал на свой счёт два гола.