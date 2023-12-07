​Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут оказаться в Саудовской Аравии

Сразу два футболиста «Манчестер Юнайтед» уже в январе могут оказаться в лиге Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, саудовцам интересны защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро.

Ранее в прессе уже появлялись слухи о возможном уходе Варана и Каземиро из «Манчестер Юнайтед».

30-летний Рафаэль Варан оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 35 миллионов евро. 31-летнего Каземиро, в свою очередь, оценивают в 40 миллионов евро.

Отметим, что в саудовские клубы летом активно привлекали топ-игроков за счёт высоких финансовых возможностей.