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​«Это непростительно»: Невилл отреагировал на инсайды о «Манчестер Юнайтед»

07 Декабря 2023 • 18:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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09.12 18:00

В прессе регулярно появлялась информация о том, что игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны главным тренером команды Эриком тен Хагом. Комментарий по поводу инсайдов дал экс-капитан «красных дьяволов» Гари Невилл.

«Самое большое предательство, которое может случиться в футбольной раздевалке, - это когда игроки или представители игроков обращаются в СМИ, чтобы ударить по тренеру или по кому-то из других футболистов. Честно говоря, это непростительно.

Я подумал: «Хватит болтать, закройте рты и работайте изо всех сил. И так каждый день». Вот и всё», - сказал Невилл в подкасте The Overlap's Stick To Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл

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