​Мадуэке разочарован – он может уйти из «Челси»

Вингер Нони Мадуэке разочарован количеством игрового времени, которое он сейчас получает в «Челси». По информации Football London, 21-летний футболист может сменить клубную прописку в январе, чтобы играть больше.

В сезоне 2023/2024 Мадуэке провёл на поле всего лишь 203 минуты в восьми матчах. Если брать Премьер-лигу, то футболист лишь один раз отыграл больше получаса.

Состав «Челси» Нони Мадуэке пополнил в начале 2023 календарного года, перебравшись из нидерландского ПСВ. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого футболиста в 30 миллионов евро.