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​Мадуэке разочарован – он может уйти из «Челси»

07 Декабря 2023 • 17:55 Комментировать
Эвертон
...
Челси
10.12 17:00

Вингер Нони Мадуэке разочарован количеством игрового времени, которое он сейчас получает в «Челси». По информации Football London, 21-летний футболист может сменить клубную прописку в январе, чтобы играть больше.

В сезоне 2023/2024 Мадуэке провёл на поле всего лишь 203 минуты в восьми матчах. Если брать Премьер-лигу, то футболист лишь один раз отыграл больше получаса.

Состав «Челси» Нони Мадуэке пополнил в начале 2023 календарного года, перебравшись из нидерландского ПСВ. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого футболиста в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Нони Мадуэке

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