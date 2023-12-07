​Тен Хаг: «Кризис – это не про нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не считает, что его команда переживает кризис.

«Кризис? Не про нас. Мы сохраняем спокойствие в ходе процесса, мы знаем, где нам нужно что-то построить, мы знаем, от чего мы можем оттолкнуться. Как я уже говорил, мы движемся в правильном направлении, нас не отвлекает критика. Мы очень критичны к себе и никогда не бываем довольны – нам всегда хочет выступать лучше. Будем продолжать этот процесс, сезон длинный», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в среду вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле «Челси» со счётом 2:1.