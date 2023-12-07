​Шутка журналиста не понравилась Клоппу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не раз жаловался на расписание. Так уж вышло, что «красные» часто попадают в субботний ранний слот и начинают игру в 12:30 по местному времени. В ближайшую субботу «Ливерпуль» снова выступит в такое время – против «Кристал Пэлас». После игры против «Шеффилд Юнайтед» журналист Amazon Prime решил пошутить на эту тему.

- Следующий матч начнётся в ваше любимое время… - сказал журналист.

- Это действительно смело – пошутить по этому поводу. Сегодня мы вернёмся домой в час-два ночи, и скоро снова играть. У нас будет только две тренировки. Но «Кристал Пэлас» тоже играл сегодня, так что всё нормально. Вы же работаете в футболе, так зачем мне ещё раз всё это объяснять? Если вы хотите сделать из этого шутку, вы не воспитаны.

- Я не пытался проявить неуважение…

- Вы уже это сделали. Всё нормально. Вы можете говорить то, что хотите, а я не могу говорить то, что хочу.