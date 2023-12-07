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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» готовит рекордный трансфер форварда слухи

07 Декабря 2023 • 17:24 Комментировать

Слухи продолжают связывать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена с «Челси». Если верить информации TodoFichajes, 24-летний нигериец является кандидатом номер для лондонцев, желающих усилить атакующую линию.

Источник отмечает, что «Челси» будет готов заплатить за Осимхена около 170 миллионов евро. Таким образом, трансфер может стать рекордным для Английской премьер-лиги. Пока что самым дорогим игроком, купленным английскими клубами, является Энцо Фернандес. За аргентинского хавбека «Челси» платил 121 миллион евро.

На текущий момент «Челси» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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