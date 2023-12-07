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Ван Дейк отреагировал на серьёзную травму Матипа

07 Декабря 2023 • 17:11 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ливерпуль
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09.12 15:30

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился комментарием о серьёзной травме своего одноклубника Жоэля Матипа.

Напомним, камерунский футболист получил травму крестообразных связок.

«Это для всех нас очень тяжело и больно. Мне жаль его, это великолепный игрок, который на протяжении многих лет выступает за «Ливерпуль». Ему будет трудно, но мы все готовы ему помочь», — цитирует ван Дейка Mirror.

В текущем сезоне Матип появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров и не смог записать на свой счет ни одного голевого балла.

Следующая игра «Ливерпуля» пройдет 9 декабря — соперником станет «Кристал Пэлас». Начало встречи 16-го тура Английской премьер-лиги запланировано на 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЛИВЕРПУЛЬ
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