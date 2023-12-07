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Манчестерские клубы готовы сразиться за 18-летнего защитника «Лилля»

07 Декабря 2023 • 15:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
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09.12 18:00

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы поспорить за трансфер 18-летнего защитника французского «Лилля» Лени Йоро. По информации от Le10sport, оба клуба уже начали предпринимать первые шаги для оформления сделки.

Отмечается, что у молодого центрального защитника летом 2025 года заканчивается контракт с «Лиллем». Это может помочь заинтересованным клубам получить скидку от руководства «догов».

В этом сезоне Йоро отметился двумя забитыми голами в чемпионате Франции, сыграв при этом 13 матчей. Талантливый футболист дебютировал за «Лилль» ещё в сезоне-2021/22 в возрасте 16 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лени Йоро ещё теги

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