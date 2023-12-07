Манчестерские клубы готовы сразиться за 18-летнего защитника «Лилля»

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы поспорить за трансфер 18-летнего защитника французского «Лилля» Лени Йоро. По информации от Le10sport, оба клуба уже начали предпринимать первые шаги для оформления сделки.

Отмечается, что у молодого центрального защитника летом 2025 года заканчивается контракт с «Лиллем». Это может помочь заинтересованным клубам получить скидку от руководства «догов».

В этом сезоне Йоро отметился двумя забитыми голами в чемпионате Франции, сыграв при этом 13 матчей. Талантливый футболист дебютировал за «Лилль» ещё в сезоне-2021/22 в возрасте 16 лет.