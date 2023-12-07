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Стоунс: «Я разочарован своим выступлением против «Астон Виллы»

07 Декабря 2023 • 15:37 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
10.12 17:00

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал своё выступление во вчерашнем матче против «Астон Виллы». Напомним, «горожане» проиграли со счётом 0:1 и опустились на четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Я разочарован своим выступлением против «Астон Виллы». Думаю, наша команда в последние годы добилась успеха в том числе из-за наличия игроков, которые самокритичны по отношению к себе. Я думаю, что могу говорить только за себя, но всё же мы были недостаточно хороши», – сказал 29-летний англичанин в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джон Стоунс

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