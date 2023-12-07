«Манчестер Юнайтед» готов зимой расстаться с тремя футболистами

«Манчестер Юнайтед» в январе будет готов продать сразу трёх футболистов. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, манкунианцы выслушают предложения по вингеру Джедону Санчо, центральному защитнику Рафаэлю Варану и опорному полузащитнику Каземиро.

Напомним, Санчо выставлен на трансфер из-за испортившихся отношений с одноклубниками и главным тренером Эриком тен Хагом. Варан стал получать мало игровой практики на «Олд Траффорд», а Каземиро разочаровал тренерский штаб плохой игрой на старте сезона. Отметим, что бразилец лишь летом 2022 года перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» за 70 миллионов евро.