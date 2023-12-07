Рой Кин: «Давно понятно, что Санчо и Погба не являются хорошими профессионалами»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на недавние слова Неманьи Матича о плохой дисциплине в клубе. Напомним, сербский хавбек заявил, что если в «Челси» никто никогда не опаздывал на тренировки, то в «Манчестер Юнайтед» такое происходило часто. Матич отметил, что чаще всего на тренировки опаздывали Поль Погба и Джедон Санчо.

«Слова Неманьи Матича? Меня ничуть не удивило, что он упомянул именно Санчо и Погба. Давно понятно, что они не являются хорошими профессионалами», – сказал Кин в беседе с The Overlap.

Напомним, Погба покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Санчо с большой долей вероятности уйдёт в январе из-за конфликта с тренером.