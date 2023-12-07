Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин: «Давно понятно, что Санчо и Погба не являются хорошими профессионалами»

07 Декабря 2023 • 14:16 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Борнмут
1 1.60 X 4.40 2 5.30
09.12 18:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на недавние слова Неманьи Матича о плохой дисциплине в клубе. Напомним, сербский хавбек заявил, что если в «Челси» никто никогда не опаздывал на тренировки, то в «Манчестер Юнайтед» такое происходило часто. Матич отметил, что чаще всего на тренировки опаздывали Поль Погба и Джедон Санчо.

«Слова Неманьи Матича? Меня ничуть не удивило, что он упомянул именно Санчо и Погба. Давно понятно, что они не являются хорошими профессионалами», – сказал Кин в беседе с The Overlap.

Напомним, Погба покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Санчо с большой долей вероятности уйдёт в январе из-за конфликта с тренером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин Поль Погба Неманья Матич Джедон Санчо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
14:16
Рой Кин: «Давно понятно, что Санчо и Погба не являются хорошими профессионалами»
12:17
Тен Хаг: «Антони очень ярко сыграл против «Челси»
11:50
Почеттино: «Я не разочарован игрой команды против «Манчестер Юнайтед», ведь футболисты отдали всё»
11:34
Амрабат: «Тен Хаг – один из лучших тренеров планеты, мы все его поддерживаем»
05 Декабря
21:51
«Барселона» и топ-клубы АПЛ претендуют на чемпиона мира Альмаду
04:19
Варан готов покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОРНМУТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
07.12.23 в 22:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
2.85 3.60 2.36
Видео
07.12.23 в 23:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.50 4.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
15:00 · Англия. Премьер-лига
Беннасер: «Уход из «Арсенала» был одним из самых опасных решений в моей карьере»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов зимой расстаться с тремя футболистами
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэму» нужно заплатить более 50 миллионов евро для трансфера Чалханоглу
14:16 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Давно понятно, что Санчо и Погба не являются хорошими профессионалами»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Челси» и «Атлетико» объявил о завершении карьеры
13:51 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК» 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
«А у нас он был тренеришкой»: реакция болельщиков на поражение «Манчестер Сити» от «Астон Виллы» 1
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не хочет отпускать Ленгле зимой
12:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о результатах «Челси»: «Сложно всё изменить, когда из команды ушло много игроков»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Фелиш назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Ливраменто хочет играть за Англию, а не Шотландию
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не продаст Ришарлисона дешевле 70 миллионов евро
12:22 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Манчестер Юнайтед» не удивил нас»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Антони очень ярко сыграл против «Челси»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают обмен форвардами
Все новости
Рекомендуем