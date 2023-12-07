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Бывший защитник «Челси» и «Атлетико» объявил о завершении карьеры

07 Декабря 2023 • 13:59 Комментировать
Атлетико М
...
Альмерия
10.12 16:00

Экс-защитник мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Филипе Луис объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет. Последним клубом бразильца был «Фламенго», с которым у футболиста истекает контракт 31 декабря.

Отметим, что в составе мадридского «Атлетико» Луис провёл 333 матча. Он занимает первое место среди легионеров по количеству сыгранных поединков за «матрасников». Бразилец выиграл с «Атлетико» 7 разных трофеев, а также дважды доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

В составе «Челси» Луис провёл один лишь сезон 2014/15, в котором выиграл под руководством Жозе Моуринью Кубок лиги и Английскую премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Фламенго Филипе Луис ещё теги

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