Бывший защитник «Челси» и «Атлетико» объявил о завершении карьеры

Экс-защитник мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Филипе Луис объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет. Последним клубом бразильца был «Фламенго», с которым у футболиста истекает контракт 31 декабря.

Отметим, что в составе мадридского «Атлетико» Луис провёл 333 матча. Он занимает первое место среди легионеров по количеству сыгранных поединков за «матрасников». Бразилец выиграл с «Атлетико» 7 разных трофеев, а также дважды доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

В составе «Челси» Луис провёл один лишь сезон 2014/15, в котором выиграл под руководством Жозе Моуринью Кубок лиги и Английскую премьер-лигу.