«А у нас он был тренеришкой»: реакция болельщиков на поражение «Манчестер Сити» от «Астон Виллы»

Cостоялся матч 15-го тура Английской премьер-лиги. «Астон Вилла» неожиданно одержала победу над «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Победный гол на счету Леона Бэйли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков на результат в социальных сетях.

«Эра доминации «Ман Сити» подходит к концу», - @GazF5

«Давайте посмеёмся над «Челси» и «Манчестер Сити», - @bigbraingotpaid

«Замечательная победа! Эмери невероятный», - @GENTLE_JENKINS

«Унаи показал мастер-класс», - @AbdullahiLawerl

«А у нас он был тренеришкой», - @fantik_oops

«Арсеналу» нужно насторожиться», - @kjdenman92

В 16-м туре команда под руководством Унаи Эмери проведёт матч в Бирмингеме на своём стадионе «Вилла Парк» против «Арсенала». Игра состоится 9 декабря, начало – в 20:30 мск.

На данный момент «Астон Вилла» идёт на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидера чемпионата «Арсенала» составляет четыре очка.

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