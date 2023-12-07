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«Астон Вилла» не хочет отпускать Ленгле зимой

07 Декабря 2023 • 13:03 Комментировать
Астон Вилла
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Арсенал
1 3.65 X 3.85 2 2.00
09.12 20:30

«Астон Вилла» не хочет отпускать своего центрального защитника Клемана Ленгле в январе, несмотря на то, что француз несчастлив в клубе из-за отсутствия стабильной игровой практики. Об этой информации сообщает издание Sport Witness.

Ленгле выступает за команду Унаи Эмери на правах аренды из каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» заинтересованы в том, чтобы Клеман получал регулярную игровую практику, ведь руководство планирует продать француза летом на постоянной основе.

Ранее к Ленгле приписывали интерес со стороны мюнхенской «Баварии», которая заинтересована в краткосрочной аренде. Отметим, что этом сезоне Клеман не провёл ни одного матча в АПЛ.

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