«Астон Вилла» не хочет отпускать Ленгле зимой

«Астон Вилла» не хочет отпускать своего центрального защитника Клемана Ленгле в январе, несмотря на то, что француз несчастлив в клубе из-за отсутствия стабильной игровой практики. Об этой информации сообщает издание Sport Witness.

Ленгле выступает за команду Унаи Эмери на правах аренды из каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» заинтересованы в том, чтобы Клеман получал регулярную игровую практику, ведь руководство планирует продать француза летом на постоянной основе.

Ранее к Ленгле приписывали интерес со стороны мюнхенской «Баварии», которая заинтересована в краткосрочной аренде. Отметим, что этом сезоне Клеман не провёл ни одного матча в АПЛ.