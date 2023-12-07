Почеттино – о результатах «Челси»: «Сложно всё изменить, когда из команды ушло много игроков»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино нашёл оправдание плохим результатам команды в этом сезоне. Напомним, «пенсионеры» сейчас располагаются на десятой строчке в Премьер-лиге.

«У нас совершенно другой проект. Мы не изменим сложившуюся ситуацию с самого начала сезона. Команду летом покинуло много игроков. В таких условиях очень сложно построить что-то новое», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Летом «Челси» расстался с целым рядом игроков, которые составляли костяк команды в последние несколько сезонов. Клуб покинули Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Матео Ковачич, Кепа Аррисабалага и многие другие.