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Почеттино – о результатах «Челси»: «Сложно всё изменить, когда из команды ушло много игроков»

07 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать
Эвертон
...
Челси
10.12 17:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино нашёл оправдание плохим результатам команды в этом сезоне. Напомним, «пенсионеры» сейчас располагаются на десятой строчке в Премьер-лиге.

«У нас совершенно другой проект. Мы не изменим сложившуюся ситуацию с самого начала сезона. Команду летом покинуло много игроков. В таких условиях очень сложно построить что-то новое», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Летом «Челси» расстался с целым рядом игроков, которые составляли костяк команды в последние несколько сезонов. Клуб покинули Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Матео Ковачич, Кепа Аррисабалага и многие другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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