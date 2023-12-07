Фелиш назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Барселоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш назвал одного игрока, с которым хотел бы поиграть за «сине-гранатовых». Выбор португальца остановился на полузащитнике, который минувшим летом перебрался в Английскую премьер-лигу из немецкого чемпионата.

«С каким игроком я хотел бы поиграть в «Барселоне»? Я бы назвал Доминика Собослаи из «Ливерпуля». Мне нравится стиль его игры. Я думаю, однажды он вполне может оказаться в «Барселоне», – цитирует португальца Managing Barca.

Собослаи провёл пятнадцать поединков в этом розыгрыше Премьер-лиги, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.