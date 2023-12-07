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Ливраменто хочет играть за Англию, а не Шотландию

07 Декабря 2023 • 12:37 Комментировать
Эвертон
...
Ньюкасл
1 3.20 X 3.50 2 2.30
Через 6 ч. 59 мин.

Защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто определился, какую страну хотел бы представлять на международной арене. По информации от The Telegraph, несмотря на наличие предложения от сборной Шотландии, фуллбек хотел бы защищать цвета сборной Англии.

21-летний Ливраменто всю карьеру выступал за молодёжную сборную Англии в разных возрастных категориях. Тино ожидает, что его хорошая игра в этом сезоне поможет заслужить вызов на Евро-2024.

Отметим, что Ливраменто является воспитанником лондонского «Челси». Тино способен закрыть как левый, так и правый фланг обороны. Летом англичанин перешёл в «Ньюкасл» из «Саутгемптона» за 37,20 миллионов евро.

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