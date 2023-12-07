Джеймс: «Манчестер Юнайтед» не удивил нас»

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс прокомментировал выступления своей команды в матче против «Манчестер Юнайтед», который закончился выездным поражением «синих» (1:2).

«Это разочаровывает, когда ты приезжаешь на «Олд Траффорд» и уезжаешь ни с чем. Возможно, нам повезло уйти на перерыв с равным счётом. Они не забили пенальти и не реализовали несколько моментов. Мы знали, что «Манчестер Юнайтед» – потрясающая команда, а играть на «Олд Траффорд» очень тяжело. Они не удивили нас. Сложно сказать, почему мы проиграли, но нам нужно двигаться дальше», – сказал Джеймс в интервью официальному сайту «Челси».