Тен Хаг: «Антони очень ярко сыграл против «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил своего подопечного Антони за игру матче против лондонского «Челси». Поединок закончился домашней победой манкунианцев со счётом 2:1. Антони в этом матче заработал пенальти, который в начале встречи не реализовал Бруну Фернандеш.

«Он прогрессирует ровно так же, как прогрессирует команда, но мне понравилось его отношение к делу и вклад в игру. Антони очень ярко сыграл с «Челси», он получал мяч в выгодных позициях и принимал очень хорошие решения. Ему нужно отталкиваться от этого выступления в будущем», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.