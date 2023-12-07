Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают обмен форвардами

07 Декабря 2023 • 12:08 Комментировать

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии». Согласно сообщениям журналистов Bild, «шмели» хотят вернуть своего бывшего футболиста.

Как стало известно источнику, стороны могут обменяться игроками. Санчо может отправиться в Дортмунд, а в обратном направлении уедет нападающий Дониэлл Мален.

Напомним, что Джедон выступал за дортмундский коллектив с 2017 по 2021 год. В нынешнем сезоне вингер не играет за «красных дьяволов» из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

«Ювентус» выбрал между Санчо и Берарди

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
07.12.23 в 22:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
2.85 3.60 2.36
Видео
07.12.23 в 23:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.50 4.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
12:47 · Англия. Премьер-лига
Фелиш назвал игрока, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Ливраменто хочет играть за Англию, а не Шотландию
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не продаст Ришарлисона дешевле 70 миллионов евро
12:22 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Манчестер Юнайтед» не удивил нас»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Антони очень ярко сыграл против «Челси»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают обмен форвардами
11:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал двух футболистов «Манчестер Юнайтед», остановивших «Челси»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не разочарован игрой команды против «Манчестер Юнайтед», ведь футболисты отдали всё»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Амрабат: «Тен Хаг – один из лучших тренеров планеты, мы все его поддерживаем»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов уволить Купера
11:14 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ
11:00 · Англия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» бьёт тревогу из-за вейпов 1
10:26 · Англия. Премьер-лига
Эмери впервые в карьере победил Гвардиолу
10:02 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Заслужили три очка»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в матче с «Челси»
Все новости
Рекомендуем