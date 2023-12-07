«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают обмен форвардами

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии». Согласно сообщениям журналистов Bild, «шмели» хотят вернуть своего бывшего футболиста.

Как стало известно источнику, стороны могут обменяться игроками. Санчо может отправиться в Дортмунд, а в обратном направлении уедет нападающий Дониэлл Мален.

Напомним, что Джедон выступал за дортмундский коллектив с 2017 по 2021 год. В нынешнем сезоне вингер не играет за «красных дьяволов» из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

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