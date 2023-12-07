Тен Хаг назвал двух футболистов «Манчестер Юнайтед», остановивших «Челси»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выделил двух футболистов по итогам поединка против лондонского «Челси» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. Два гола в составе «красных дьяволов» забил полузащитник Скотт Мактоминай.

«Мактоминай провел отличный матч, он показал динамичную игру с мячом, оформил дубль. Скотт мог забивать еще. Еще отмечу Антони. Именно эти двое остановили «Челси», - передает слова нидерландского специалиста BBC.

«Красные дьяволы» одержали победу над «пенсионерами» со счетом 2:1. После 15 туров Премьер-лиги манкунианцы набрали 27 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.