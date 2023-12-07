Почеттино: «Я не разочарован игрой команды против «Манчестер Юнайтед», ведь футболисты отдали всё»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что не испытывает разочарование после поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2 в Премьер-лиге. Аргентинский специалист считает, что его футболисты выложились на максимум.

«Я не разочарован игрой команды против «Манчестер Юнайтед», ведь футболисты отдали всё», – дал понять Почеттино на пресс-конференции после матча.

Напомним, поражение от «Манчестер Юнайтед» стало для «Челси» уже шестым в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. «Синие» всё ещё располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.