Амрабат: «Тен Хаг – один из лучших тренеров планеты, мы все его поддерживаем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался об отношении команды в главному тренеру Эрику тен Хагу. Ранее ходили слухи о том, что нидерландец якобы потерял раздевалку и постепенно движется к увольнению.

«Тен Хаг – один из лучших тренеров планеты. Он фантастический тренер и мы все его поддерживаем. Мне пришлось вливаться в коллектив незамедлительно, но я боец. Никогда не откажу тренеру, если понадоблюсь ему», – цитирует Амрабата журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Амрабат провёл 8 матчей в АПЛ. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Фиорентины».