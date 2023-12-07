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Амрабат: «Тен Хаг – один из лучших тренеров планеты, мы все его поддерживаем»

07 Декабря 2023 • 11:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Борнмут
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09.12 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат высказался об отношении команды в главному тренеру Эрику тен Хагу. Ранее ходили слухи о том, что нидерландец якобы потерял раздевалку и постепенно движется к увольнению.

«Тен Хаг – один из лучших тренеров планеты. Он фантастический тренер и мы все его поддерживаем. Мне пришлось вливаться в коллектив незамедлительно, но я боец. Никогда не откажу тренеру, если понадоблюсь ему», – цитирует Амрабата журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Амрабат провёл 8 матчей в АПЛ. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Фиорентины».

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Софьян Амрабат ещё теги

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