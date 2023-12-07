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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» готов уволить Купера

07 Декабря 2023 • 11:21 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ноттингем Форест
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09.12 18:00

«Ноттингем Форест» готов расстаться своим главным тренером Стивом Купером после разгромного поражения от «Фулхэма» 0:5. По информации от Daily Mail, терпение руководства по отношению Купера находится практически на исходе.

«Ноттингем Форест» сейчас располагается на 16 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с отрывом в 6 пунктов от зоны вылета. Это при том, что у «Эвертона» матча в запасе.

Источник отмечает, что «Ноттингем Форест» рассматривает двух кандидатов на замену Куперу. Первым является бывший тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги, а вторым – нынешний наставник «Фулхэма» Марку Силва.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Стив Купер

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ВУЛВЕРХЭМПТОН НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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