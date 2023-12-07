«Ноттингем Форест» готов уволить Купера

«Ноттингем Форест» готов расстаться своим главным тренером Стивом Купером после разгромного поражения от «Фулхэма» 0:5. По информации от Daily Mail, терпение руководства по отношению Купера находится практически на исходе.

«Ноттингем Форест» сейчас располагается на 16 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с отрывом в 6 пунктов от зоны вылета. Это при том, что у «Эвертона» матча в запасе.

Источник отмечает, что «Ноттингем Форест» рассматривает двух кандидатов на замену Куперу. Первым является бывший тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги, а вторым – нынешний наставник «Фулхэма» Марку Силва.