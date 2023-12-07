Клопп высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Если кто-то списал «Манчестер Сити», то он, похоже, шутит. Нет пока никакого смысла в этом. «Ливерпуль» сейчас в числе претендентов, нас это полностью устраивает. Впереди еще много матчей, поэтому давайте пройдем через это. Поговорим о титуле ближе к апрелю», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдского гранда.

По итогам 15 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает второе место в таблице, отставая от лондонского «Арсенала» на два балла.