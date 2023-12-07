Бывший голкипер «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» бьёт тревогу из-за вейпов

Дэвид Джеймс, бывший голкипер таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», бьет тревогу - по его наблюдениям, все чаще профессиональные футболисты, с которыми он знаком, пользуются «вейпами» - устройствами для выпаривания табака, одной из разновидностей электронной сигареты.

- Еще когда я играл, были игроки, которые пользовались ими. Сейчас я вижу это еще чаще. Я не дока в этом вопросе, но очевидно, что ничего хорошего в этом нет, - цитирует слова Джеймса derbyderbyderby.it.

Джеймс защищал цвета «Ливерпуля» в 90-е года, в «Манчестер Сити» он поиграл в период с 2004 по 2006 год.