Эмери впервые в карьере победил Гвардиолу

В матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде потерпел поражение от бирмингемской «Астон Виллы» со счетом 0:1.

Примечательно, что это первая победа для Унаи Эмери в поединках против команд, которыми руководит Хосеп Гвардиола. Ранее команды специалистов пересекались на футбольном поле 13 раз.

Благодаря вчерашнему успеху «Астон Вилла» набрала 32 балла и поднялась на первую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Манчестер Сити», то подопечные Гвардиолы с 30 очками идут четвертыми.

Следующий матч «Астон Вилла» сыграет против лондонского «Арсенала».