Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Заслужили три очка»

07 Декабря 2023 • 10:02 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:2
Ливерпуль

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Ливерпуль» завоевал три очка в Шеффилде, оставив не у дел местный клуб. Капитан «красных», нидерландский защитник Виргил ван Дейк, прокомментировал итоги матча, он считает, что его команда заслужила три очка.

- Мы получили три очка, которые, как я считаю, мы заслужили. Команда, которая только что сменила наставника, всегда мотивирована, с такими командами всегда непросто. Но мы взяли свои три очка. Я рад, что забил важный гол, такие возможности надо реализовывать, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас».


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
09:31
Собослаи: «Второе место - это прекрасно, надеюсь, что останемся там и в конце сезона»
09:07
​Клопп: «Взрослое выступление»
00:30
«Ливерпуль» не оставил шансов «Шеффилд Юнайтед», забив два мяча
06 Декабря
22:00
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:42
Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Шеффилд Юнайтед»
12:48
Тен Хаг: «Критика Марсьяля? Он провёл отличный матч против «Эвертона»
11:33
«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Кефрена Тюрама за 35 миллионов евро + бонусы
02:02
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:23
«Ювентус» установил солидный ценник на 18-летнего Йылдыза – игрок интересен грандам АПЛ
05 Декабря
22:54
Скауты двух грандов АПЛ изучают игру Фримпонга
22:28
Окслейд-Чемберлен: «Собослаи взял на себя мою роль в «Ливерпуле», он очень хорош»
20:51
Клопп: «Салах стал гораздо сильнее не только как игрок, но и как личность»
20:21
На Зелиньски нацелился топ-клуб АПЛ
16:30
Прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 6 декабря 2023
16:28
​В АПЛ произошла первая смена тренера в сезоне
16:12
Почеттино: «Нкунку не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
12:14
У тен Хага ещё есть время для того, чтобы сохранить свою работу
11:32
Агент Кайседо: «Перед трансфером в «Челси» Мойсеса хотели перехватить «Арсенал» и «Ливерпуль»
04 Декабря
16:14
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» включились в гонку за Опенда
14:25
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:04
В АПЛ готовится очередное тренерское увольнение
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
07.12.23 в 22:30
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
2.85 3.60 2.36
Видео
07.12.23 в 23:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.50 4.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
12:37 · Англия. Премьер-лига
Ливраменто хочет играть за Англию, а не Шотландию
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не продаст Ришарлисона дешевле 70 миллионов евро
12:22 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Манчестер Юнайтед» не удивил нас»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Антони очень ярко сыграл против «Челси»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» обсуждают обмен форвардами
11:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал двух футболистов «Манчестер Юнайтед», остановивших «Челси»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не разочарован игрой команды против «Манчестер Юнайтед», ведь футболисты отдали всё»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Амрабат: «Тен Хаг – один из лучших тренеров планеты, мы все его поддерживаем»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов уволить Купера
11:14 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ
11:00 · Англия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» бьёт тревогу из-за вейпов 1
10:26 · Англия. Премьер-лига
Эмери впервые в карьере победил Гвардиолу
10:02 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Заслужили три очка»
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в матче с «Челси»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Соперник был лучше и заслуженно победил»
Все новости
Рекомендуем