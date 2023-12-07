Ван Дейк: «Заслужили три очка»

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Ливерпуль» завоевал три очка в Шеффилде, оставив не у дел местный клуб. Капитан «красных», нидерландский защитник Виргил ван Дейк, прокомментировал итоги матча, он считает, что его команда заслужила три очка.

- Мы получили три очка, которые, как я считаю, мы заслужили. Команда, которая только что сменила наставника, всегда мотивирована, с такими командами всегда непросто. Но мы взяли свои три очка. Я рад, что забил важный гол, такие возможности надо реализовывать, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас».