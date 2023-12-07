«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в матче с «Челси»

В матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе одержал победу над лондонским «Челси» со счетом 2:1.

Как информирует Squawka, «красные дьяволы» впервые в истории не поигрывают «пенсионерам» 12 матчей кряду. Семь раз команды сыграли вничью, и пять раз победу одержал «Манчестер Юнайтед».

После вчерашнего успеха подопечные Эрика тен Хага набрали 27 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре манкунианцы сыграют против «Борнмута». Встреча состоится 9 декабря.