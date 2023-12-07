Собослаи: «Второе место - это прекрасно, надеюсь, что останемся там и в конце сезона»

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Ливерпуль» разжился тремя очками в Шеффилде, забив тому два безответных мяча. Автором одного из них стал Доминик Собослаи, который прокомментировал итоги матча и нынешнюю позицию клуба в турнирной таблице чемпионата Англии:

- Гостевые матчи никогда не бывают простыми, но мы получили то, за чем приехали - три очка. Мы - вторые в турнирной таблице? Прекрасно, я очень рад, хотелось бы остаться там до конца сезона, - цитирует слова Собослаи BBC Sport.

В последний раз «Ливерпуль» выигрывал чемпионский титул в 2020 году. В следующем матче команда сыграет с «Кристал Пэлас».