Гвардиола отреагировал на провальную серию «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не может победить в четырех матчах подряд в Английской премьер-лиге. Команда трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Об этой неудачной серии высказался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Мы в шести очках от первой строчки. Конечно, нам бы хотелось находиться на вершине, но мы трижды сыграли вничью, а теперь и вовсе проиграли. Команда должна потрудиться и преодолеть эту ситуацию. Динамика меняется в зависимости от побед. Если ты выигрываешь, то становишься лучше», - цитирует испанского специалиста BBC.

В последнем матче «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» со счетом 0:1.