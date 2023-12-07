Клопп - о травме игрока «Ливерпуля»: «Всё очень плачевно»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип получил травму. О степени серьезности повреждения игрока рассказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«У него разрыв крестообразных связок. Все очень плачевно», - передает слова немецкого наставника клубная пресс-служба мерсисайдцев.

Из-за этого повреждения Матип почти наверняка пропустит остаток нынешнего сезона.

В текущей игровой кампании защитник провел 14 поединков за «Ливерпуль» во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между Матипом и «красными» истекает летом следующего года.