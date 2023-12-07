«Барселона» может купить звёздного нападающего «Манчестер Сити»

Каталонская «Барселона» присматривает нападающего на будущее. Как стало известно журналистам Sport.es, в сфере интересов «сине-гранатовых» находится форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Главный тренер команды Хави Эрнандес лично заинтересован в приобретении чемпиона мира. Трансферная стоимость 23-летнего южноамериканца составляет 80 миллионов евро, а его контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне Альварес поучаствовал в 22 поединках «Манчестер Сити». Нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.

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