«Манчестер Сити» повторил свою худшую серию в АПЛ при Гвардиоле

«Манчестер Сити» в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги потерпел минимальное поражение от бирмингемской «Астон Виллы» со счетом 0:1.

Таким образом, команда повторила свою худшую серию под руководством испанского тренера Хосепа Гвардиолы. «Горожане» три раза подряд сыграли вничью и потерпели одно поражение в Премьер-лиге. Предыдущая подобная серия была в сезоне-2016/2017.

Гвардиола занимает пост рулевого «Манчестер Сити» с лета 2016 года. После 15 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги команда из Манчестера набрала 30 баллов и располагается на четвертой позиции в таблице.