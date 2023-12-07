Эвра сравнил игрока «Манчестер Юнайтед» с Лэмпардом

Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением об игре полузащитника «красных дьяволов» Скотта Мактоминая в поединке против лондонского «Челси» (2:1). Хавбек оформил дубль в этой встрече.

«Рэшфорду и Марсьялю будет тяжело вернуться в основной состав. В последних играх Мактоминай напоминает мне Фрэнка Лэмпарда», - передает слова Патриса ManUtd.One.

В текущем сезоне Скотт принял участие в 16 поединках за «красных дьяволов», отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам 15 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.