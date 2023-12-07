​Клопп: «Взрослое выступление»

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата три очка добыл «Ливерпуль» - команда Юргена Клоппа забила два безответных мяча оставшемуся без главного тренера «Шеффилд Юнайтед». Немецкий наставник похвалил своих подопечных за взрослое, как он высказался, выступление:

- Доволен результатом, мы сыграли ответственно и по-взрослому. Нам удалось успокоить атмосферу на чужом поле, что не всегда бывает просто. И первый, и второй гол были замечательными, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет на выезде с лондонским «Кристал Пэлас».