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​Клопп: «Взрослое выступление»

07 Декабря 2023 • 09:07 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:2
Ливерпуль

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата три очка добыл «Ливерпуль» - команда Юргена Клоппа забила два безответных мяча оставшемуся без главного тренера «Шеффилд Юнайтед». Немецкий наставник похвалил своих подопечных за взрослое, как он высказался, выступление:

- Доволен результатом, мы сыграли ответственно и по-взрослому. Нам удалось успокоить атмосферу на чужом поле, что не всегда бывает просто. И первый, и второй гол были замечательными, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет на выезде с лондонским «Кристал Пэлас».


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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