«Ливерпуль» нашёл нового нападающего

Форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может покинуть немецкую Бундеслигу и отправиться в чемпионат Англии, где интерес к нему проявляют сразу несколько клубов.

По данным журналистов Bild, заполучить 21-летнего нападающего хотят «Ливерпуль», «Эвертон» и «Брентфорд». Сумма отступных, прописанная в контракте футболиста, составляет 30 миллионов евро. Срок действующего контракта Максимилиана с «Хоффенхаймом» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 поединках, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.