​Леон Бэйли: «Важно оставаться скромными»

В пятнадцатом туре английского чемпионата очередную свою победу одержала «Астон Вилла», команда Унаи Эмери переиграла «Манчестер Сити», а единственный гол встречи забил Леон Бэйли. После матча он прокомментировал свой успех, Бэйли призвал одноклубников оставаться скромными и не предаваться шапкозакидательским настроениям.

- Я всегда призывал не торопить события, не спешить с титулами. Мы должны делать шаг за шагом. Надо скромно и напряженно работать. А в конце сезона будет видно, что к чему, - цитирует слова Бэйли BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом».