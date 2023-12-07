Почеттино назвал причину поражения «Челси» от «Манчестер Юнайтед»

В рамках 15-го тура Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде встречался с «Манчестер Юнайтед» и потерпел поражение со счетом 1:2. Об этом матче высказался главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«МЮ» заслуженно выиграл. Мы играли в воскресенье, поэтому имели на день меньше для отдыха и подготовки. Возможно, это помешало нам показать свою игру. Второй тайм начался очень хорошо, но потом мы пропустили. Нам не хватило энергии, чтобы изменить ход встречи. Теперь нужно сконцентрироваться на следующем матче», - передает слова специалиста BBC.

«МЮ» занимает шестое место в таблице, а «Челси» находится на десятой строчке.