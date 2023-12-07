Гвардиола может завершить карьеру в 2024 году - названо условие

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном завершении карьеры.

«Если в этом сезоне мы снова сделаем требл, то я уйду на пенсию. Это точно. Знаю, что это будет очень сложно сделать. В чемпионате Англии много сильных соперников. Только «МЮ» Алекса Фергюсона и мы смогли сделать это», - передает слова испанского тренера Daily Mail.

Срок действующего контракта Гвардиолы с клубом из Манчестера рассчитан до середины 2025 года.

В последнем матче «горожане» на выезде проиграли «Астон Вилле» со счетом 0:1. После 15 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице.