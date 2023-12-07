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​Виллиан сыграл свой 300-й матч в АПЛ

07 Декабря 2023 • 08:13 Комментировать
Фулхэм
5:0
Ноттингем Форест

В Англии проходят матчи пятнадцатого тура АПЛ, «Фулхэм» забил пять безответных мячей «Ноттингем Форест» и приличествующим образом отметил юбилей своего полузащитника Жозе Виллиана, для которого прошедший матч стал 300-м в высшей лиге английского футбола.

Большую часть из них он провел, разумеется, в составе «Челси», но не будем забывать также и о сезоне в составе лондонского «Арсенала». А в своем нынешнем клубе Виллиан выступает с 2022 года.

В следующем туре английского чемпионата «Фулхэм» снова сыграет дома, на сей раз уже с «Вест Хэмом», это случится в воскресенье, десятого декабря.


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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан

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