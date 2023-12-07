​Виллиан сыграл свой 300-й матч в АПЛ

В Англии проходят матчи пятнадцатого тура АПЛ, «Фулхэм» забил пять безответных мячей «Ноттингем Форест» и приличествующим образом отметил юбилей своего полузащитника Жозе Виллиана, для которого прошедший матч стал 300-м в высшей лиге английского футбола.

Большую часть из них он провел, разумеется, в составе «Челси», но не будем забывать также и о сезоне в составе лондонского «Арсенала». А в своем нынешнем клубе Виллиан выступает с 2022 года.

В следующем туре английского чемпионата «Фулхэм» снова сыграет дома, на сей раз уже с «Вест Хэмом», это случится в воскресенье, десятого декабря.