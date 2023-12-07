​«Брайтон» - первая команда с 1934 года, забивавшая и пропускавшая во всех первых 15 матчах сезона

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Брайтон» принимал дома «Брентфорд» и сумел победить со счетом 2:1. Это был пятнадцатый матч «чаек» в нынешнем сезоне - и во всех пятнадцати команда не только забивала, но и пропускала.

«Брайтон» стал всего лишь пятым клубом в истории английского футбола, который добился такого показателя за первые пятнадцать туров чемпионата. Предыдущим клубом с такой статистикой был «Вулверхэмптон» в сезоне 1934/1935.

В следующем туре чемпионата команде итальянского наставника Роберто де Дзерби предстоит сыграть с «Бернли», этот матч состоится в субботу, девятого декабря.