​Ираола: «Сыграли эффективно сегодня»

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Борнмут» добыл победу в игре с «Кристал Пэлас», дважды метко попав по воротам «орлов». Испанский наставник «вишен» Андони Ираола прокомментировал итоги матча, он похвалил своих игроков за эффективные действия на поле.

- Мы не блистали, но были эффективны сегодня. Для нас было очень важно забить первыми. Когда это получается, сразу появляются дополнительные возможности и пространство. И у нас появились шансы забить и второй гол - что и случилось, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.

В следующем туре «Борнмут» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».