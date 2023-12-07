​Амрабат: «После игры с «Ньюкаслом» очень хотелось победить»

В пятнадцатом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сумел обыграть «Челси», это случилось после того, как в предыдущем туре «красные дьяволы» уступили «Ньюкаслу». Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат поделился своими впечатлениями о прошедшем матче.

- После игры с «Ньюкаслом» нам было стыдно. Мы должны были отреагировать и сделали это. Мы действовали энергично, - цитирует слова Амрабата BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сразиться с «Борнмутом», эта игра состоится в субботу, девятого декабря.