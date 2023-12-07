​Тен Хаг: «Я доволен результатом»

В пятнадцатом туре английского чемпионата нестабильно выступающий «Манчестер Юнайтед» выиграл у лондонского «Челси» со счетом 2:1. Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча, он доволен победой и считает ее заслуженной.

- Всегда можно найти повод для недовольства, но я доволен и игрой, и результатом. Мы заслужили победу. Первые тридцать минут матча мы вообще провели просто идеально, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом». Этот матч состоится уже в субботу.