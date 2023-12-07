​«Астон Вилла» задавила «Манчестер Сити» - удивительное анти-достижение команды Гвардиолы

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Сити», выбив подопечных Хосепа Гвардиолы из первой тройки турнирной таблицы чемпионата. В первом тайме подопечные Унаи Эмери буквально завалили соперника ударами по воротам - их у «вилланов» было не менее тринадцати!

Как оказалось, это стало антирекордом для команды Хосепа Гвардиолы в его 535-м матче у руля клуба («Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити») в топ-5 лигах Европы. Ранее никто и никогда не бил так много по воротам команды Гвардиолы в первом тайме.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет против новичка АПЛ - «Лутон Таун».