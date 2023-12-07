​Почеттино: «Нам не хватало энергии»

В пятнадцатом туре английского чемпионата поражение потерпел лондонский «Челси», команда Маурисио Почеттино съездила в Манчестер и проиграла «красным дьяволам» - 1:2. Аргентинский специалист прокомментировал итоги игры, он считает, что его команда действовала менее энергично, нежели соперник.

- У «Манчестер Юнайтед» было на один день больше отдыха, и это сказалось, потому что они действовали энергичнее. Энергии не хватило для того, чтобы изменить ход неудачного матча, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.

В следующем туре «Челси» сыграет в Ливерпуле с «Эвертоном», это случится в воскресенье, десятого декабря.